Собрать ребенка в школу: сколько стоит, где покупать

Приближается 1 сентября и пора готовить школьников к новому учебному году. Отмена обязательной школьной формы не снизила давление на кошелек родителей, поскольку к внешнему виду детей предъявляются строгие требования и повседневная одежда для школы все равно не подойдет.

В Украине цены на потребительские товары продолжают расти и в 2019 году на подготовку школьников уйдет не менее 3,5 тысяч гривен. Затраты на первоклассника могут быть еще выше, если дома рабочее место будущего школьника еще не оборудовано. Корреспондент.net рассказывает что нужно купить и сколько это будет стоить.

Что и где купить

Точный список необходимой канцелярии лучше уточнить у классного руководителя. Благо сегодня многие учителя ведут общий чат с родителями в мессенджерах, поэтому не нужно тратить время на поход в школу за информацией.

Закладывать в бюджет нужно около 650 гривен. Закупиться можно в интернет-магазинах, где цены будут ниже, а выбор - шире. Примерный список и цены канцелярских товаров выглядят так:

Тетради 20 штук - 6 гривен за одну

Ручки шариковые 5 штук - 7 гривен за одну

Ручки чернильные (перьевые) 2 штуки - 50 гривен за одну

Простые карандаши 5 штук - 10 гривен за штуку

Подставка для книг - 40 гривен

Обложки для книг - 40 гривен комплект

Обложки для тетрадей - 10 гривен комплект

Пенал - 60 гривен

Линейка 20 см - 10 гривен

Точилка для карандашей - 5 гривен

Ластик - 10 гривен

Альбом для рисования - 30 гривен

Краски акварельные - 50 гривен

Набор кистей - 30 гривен

Карандаши цветные - 40 гривен

Цветная бумага - 30 гривен

Клей ПВА - 15 гривен

Пластилин - 45 гривен за упаковку

Один из самых важных предметов школьника - это его ранец. Желательно на нем не экономить и приобрести такой, который будет поддерживать правильную осанку ребенка под тяжестью книг и тетрадей. К счастью рюкзаки сейчас в моде и ребенок их будут носить на обеих лямках.

На что стоит обратить внимание при выборе рюкзака:

1. Спинка: жесткая, лучше ортопедическая; плотно прилегает к спине; дно упирается в поясницу.

2. Материал: плотная водостойкая ткань.

3. Лямки: широкие регулируемые ремни для правильного распределения нагрузки.

4. Дно: плотное, возможно, прорезиненное для поддержания формы.

Обойдется такой рюкзак в среднем в 1,5 тысячи гривен. Но это вклад в здоровье ребенка.

Не менее важна для подрастающего поколения и обувь, которая также влияет на осанку. На осень понадобиться одна пара туфель и пара кроссовок или кед.

Если внутренние правила школы позволяют, то ребенок может предпочесть ходить в кроссовках на все занятия, а не только на физкультуру, придерживаясь последних модных трендов.

На каждую пару детской обуви придется потратить около тысячи гривен, подростковой - 1,5 тысячи гривен. Есть и более низкие цены, но качество может подвести.

Что касается одежды, то в большие города Украины уже пришли международные сетевые магазины, которые предлагают цены на разный бюджет.

Примерные цены на школьную одежду:

Спортивный костюм - 400 гривен

Брюки - 500 гривен

Юбка - 300 гривен

Пиджак - 500 гривен

Блуза - 300 гривен

Рубашка - 300 гривен

Со следующей недели начнутся школьные ярмарки с широким ассортиментом. Но зачастую товары там предлагаются китайские. Они умеренных цен, но могут вскоре потерять опрятный вид из-за низкого качества.

Школьные ярмарки в Киеве, адреса и даты:

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Источник: korrespondent.net