Стало известно, сколько партиям стоил один депутат-списочник

Политические партии опубликовали финансовые отчеты: лидером по расходам оказалась партия Слуга народа, но по затратам на одного депутата-списочника лидирует партия Голос. Об этом сообщает УНН в пятницу, 9 августа.

Партия Голос потратила на выборах, согласно отчету, 105 млн 659 тысяч 560 грн, а провела в парламент по списку партии 17 нардепов, таким образом "стоимость" одного избранника составляет 6,215 млн грн.

На втором месте Европейская Солидарность, которая потратила 99 млн 494 тысячи 126 грн, а провела в парламент 23 нардепа, а значит, затраты на одного составили 4,325 млн грн.

На третьем месте Батькивщина: партия потратила 87 млн 214 тыс. 297 грн, а провела в ВР 24 нардепа-списочника. А значит, расходы на одного нардепа составляют 3,633 млн грн.

Четвертыми по затратности на одного нардепа идет Оппозиционная платформа - За жизнь. Согласно отчету, их расходы составили 60 млн 309 тысяч 381 гривну. По списку партии в парламент прошло 37 избранников, что означает: один нардеп "стоит" 1,629 млн грн.

Пятой в этом рейтинге разместилась партия Слуга народа, которая в целом потратила больше всех - 114 млн 652 тысячи 872 гривны. Но по списку партии в парламент прошло рекордное количество нардепов - 124. Следовательно, затраты на одного Зе-депутата составляют 924,6 тысячи гривен.

Как сообщалось, по состоянию на 5 августа ЦИК признал избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 – в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 – в одномандатных избирательных округах.

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Источник: korrespondent.net