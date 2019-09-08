Метели обрушились на горные курорты Австралии

На горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады. Об этом сообщает местный портал Stormnewsв пятницу, 9 августа.
Метеорологи заявляют, что осадки принесла сильнейшая за этот сезон "волна холода". Отмечается также, что в некоторых местах уже выпало до 70 см снега, и снежные бури пока продолжаются.
It's hammering down at Charlotte Pass! ❄❄❄— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 7 августа 2019 г.
Video: @charlottepass pic.twitter.com/W49WoIr4bS
Напомним, что ранее в Германии засуха достигла небывалых масштабов.
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Источник: korrespondent.net
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