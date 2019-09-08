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09. 08. 2019

Лукашенко поручил КГБ "цивилизованно" прослушивать граждан

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики обратился к спецслужбам с требованием вести прослушку граждан "цивилизованно", передает РИА Новости.

Он попросил не нарушать свободу общения граждан, а также не допускать утечки полученной информации.

Лукашенко добавил, что в вопросах контроля не должно быть разбоя.

"Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения", - заявил он.

Ранее Лукашенко объявил амнистию, на свободу выйдут тысячи осужденных. Освобождение будет приурочено к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. От уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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