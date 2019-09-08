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09. 08. 2019

Появилось видео обстрела судна с нефтью курдами

Курдские повстанцы из организации Сирийские демократические силы (SDF), которых поддерживает США, опубликовали видео атаки на судно, предположительно, перевозившее нефть в интересах властей Сирии. Ролик опубликовали Al-Masdar News.

Как утверждается, нападение произошло к востоку от реки Евфрат. На ролике видно, как мужчины ведут огонь по кораблю, идущему по реке в отдалении. Судно дымится, его продолжают обстреливать.

Как известно, в последние месяцы участились атаки со стороны Ирана на нефтяные танкеры в Персидском заливе. 

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Источник: korrespondent.net

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