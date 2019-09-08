Украина в 2019 году купила нефтепродуктов на $3 млрд

С января по июль 2019 года Украина импортировала 4,69 млн тонн нефтепродуктов стоимость $3 млрд. Об этом сообщила Государственная фискальная служба в пятницу, 9 августа.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,24 миллиарда долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 1,07 миллиарда долларов (36%), из Литвы - 315 миллионов долларов (10,6%).

Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 345 миллионов долларов.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что Украина не будет вводить полное эмбарго на топливо РФ.

Как сообщалось, Украина ввела спецпошлины на российское топливо. Спецполшлины на дизтопливо и сжиженный газ вводятся в два этапа - с 1 августа и 1 октября.

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Источник: korrespondent.net