Украина в 2019 году купила нефтепродуктов на $3 млрд

С января по июль 2019 года Украина импортировала 4,69 млн тонн нефтепродуктов стоимость $3 млрд. Об этом сообщила Государственная фискальная служба в пятницу, 9 августа.
Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,24 миллиарда долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 1,07 миллиарда долларов (36%), из Литвы - 315 миллионов долларов (10,6%).
Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 345 миллионов долларов.
Напомним, ранее в Кабмине заявили, что Украина не будет вводить полное эмбарго на топливо РФ.
Как сообщалось, Украина ввела спецпошлины на российское топливо. Спецполшлины на дизтопливо и сжиженный газ вводятся в два этапа - с 1 августа и 1 октября.
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Источник: korrespondent.net
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