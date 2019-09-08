В США медведь упал с обрыва на полицейскую машину

В Калифорнии медведь сорвался с обрыва и упал на машину сотрудника полиции, сообщает KRCR News.

По данным портала, полицейских направлялся на срочный вызов, когда ему на капот приземлился взрослый медведь.

От удара в машине выбило лобовое стекло, после чего автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Транспортное средство загорелось, однако сотрудник полиции успел выбраться наружу.

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Животное после инцидента убежало в горы, о его состоянии ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в ЮАР лев загрыз антилопу прямо на проезжей части. Хищник собрал за собой настоящую пробку из автомобилей, а потом устроил людям "кровавое шоу".

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Источник: korrespondent.net