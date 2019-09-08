Трамп получил "очень хорошее послание" от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил очень хорошее послание от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет Reuters в пятницу, 9 августа.

"Я получил вчера очень хорошее послание от Ким Чен Ына. Полагаю, у нас будет новая встреча", - сказал Трамп.

Вместе с тем, американский президент не уточнил, когда такая встреча может состояться.

Напомним, 30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась уже третья встреча.

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Источник: korrespondent.net