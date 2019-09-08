СМИ узнали обстоятельства убийства Михаила Круга

Убитый в 2002 году певец Михаил Круг был застрелен членом тверской банды "Волки" Дмитрием Веселовым, который пробрался в его дом вместе с киллером этой ОПГ Александром Агеевым. Об этом в пятницу, 9 августа, пишет Росбалт со ссылкой на источники в правоохранительных органах, знакомые с последними показаниями Агеева.

По информации агентства, Веселову и Агееву было поручено украсть что-нибудь ценное из дома артиста по приказу лидера "Волков" Александра Костенко, известного как Лом. Костенко, как пишет издание, считал себя главной фигурой тверской мафии и хотел, чтобы Круг был ближе к нему, а не к вору в законе Александру Северову (Саша Север), поэтому решил, что сможет расположить певца к себе, если вернет ему украденную ценность.

"Возьмите что-нибудь из антиквариата, ценное. Он ко мне сам прибежит", - цитирует поручение Костенко к бандитам Росбалт.

"Лом" обозначил Веселову и Агееву время, когда Круга не будет дома, чтобы те без проблем забрали какой-нибудь предмет антиквариата, однако спустя 10 минут после проникновения грабителей в коттедж артист, его жена Ирина и теща вернулись обратно. Как пишет издание, бандиты попытались спрятаться наверху, но были обнаружены тещей и супругой певца, который сразу же побежал на крики женщин. Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, в ходе которой последний дважды выстрелил в шансонье. После этого нападавшие скрылись.

Отмечается, что Костенко, заслушав доклад подручных, приказал им молчать о случившемся и, чтобы отвести от себя и банды подозрения, объявил награду за поимку убийц Круга. Эти события, как пишет Росбалт, "вызывали крайне нервозную обстановку в самой группировке".

В начале 2003 года Агеева арестовали по делу о серии заказных убийств, а Веселов вскоре после этого был застрелен другим подручным "Лома" Александром Осиповым из пистолета, который продолжают искать оперативники. По информации агентства, Осипов хотел добиться от него компромата на Костенко, чтобы сдать того милиции, однако Веселов внезапно признался в убийстве Круга. Эта информация стала для Осипова неожиданной, он, как утверждает издание, не выдержал и убил Веселова.

Почти все фигуранты тех событий уже мертвы, пишет Росбалт: в 2006 году убили и самого "Лома", также неизвестные расправились с водителем автомобиля, на котором Веселов и Агеев приехали к дому Круга в ночь убийства артиста. В живых остались Осипов и Агеев, оба пожизненно осуждены, а последний, как отмечает агентство, мог погибнуть еще в СИЗО, где его могли убить по наводке Саши Севера, который, согласно одной из версий, в 2003-м узнал о причастности Агеева к убийству Круга. Ему также угрожала опасность в колонии, но там Агеев сам убил одного сокамерника и покалечил другого.

В целом правоохранительные органы уже давно определили картину убийства Круга и, как ожидается, это дело вскоре передадут в суд, где оно будет либо прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам в случае просьбы родственников, либо Веселов будет осужден посмертно. Официальных комментариев в связи с последней информацией по данному делу пока не было.

Отметим, на днях стало известно, что в убийстве Круга сознался Агеев. Но, как выяснили журналисты, он был лишь соучастником.

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Источник: korrespondent.net