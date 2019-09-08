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09. 08. 2019

В Афганистане при авиаударе погибли десятки боевиков

По меньшей мере 34 боевика были ликвидированы в результате серии авиаударов в Афганистане. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти в пятницу, 9 августа.

Операция проводилась в провинции Логар на востоке страны под руководством афганских и иностранных сил.

Еще четверо боевиков получили ранения.

Напомним, на этой неделе Минобороны Афганистана провело военную операцию, в ходе которой в разных провинциях страны были уничтожены 92 боевика движения Талибан.

Также сообщалось, что в Афганистане от заложенной талибами у дороги бомбы погибли десятки людей.

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Источник: korrespondent.net

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