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09. 08. 2019

В РФ новые взрывы на складе боеприпасов: есть пострадавшие

Девять человек были доставлены в больницу после новых взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в Ачинской межрайонной центральной больнице.

В свою очередь Минобороны заявили об одном пострадавшем.

"В результате подрыва получил незначительные травмы, порезы стеклом сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада", - сообщили в военном ведомстве.

В силовых структурах заявили, что причиной новых взрывов стали молнии. Эту информацию подтвердили в Минобороны, отметив, что молния попала в снаряд.

"9 августа 2019 года в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом. В результате подрыва получил незначительные травмы, порезы стеклом сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада", - отмечается в сообщении.

В сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края говорится, что новые взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию.

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⚡⚡⚡Срочные новости: Каменку под Ачинском вновь эвакуируют! Там пострадали пять человек В поселке взорвался снаряд. Местных жителей эвакуируют в соседнюю Малиновку. ⠀ Федеральные СМИ пишут, что причиной новых взрывов стало попадание молнии

Публикация от KRASNOYARSK FIRST (@krsk1st)

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что жители расположенного рядом с военным складом села Каменки эвакуируются в безопасную зону.

"Жителей эвакуируют в населенный пункт Малиновка", - сказал источник.

На сайте администрации Ачинского района подтверждается, что жителей села вывезут в пункты временного размещения в поселок Малиновка. "В связи с ухудшением гидрометеоусловий организован вывоз жителей деревни Каменка в пункты временного размещения в поселок Малиновка. По поручению главы Ачинска Илая Ахметова в Каменку отправлено пять автобусов", - говорится в сообщении. Число эвакуируемых не уточняется.

Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края также сообщает в свою очередь, что краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение о временном перемещении жителей деревни Каменка в поселок Малиновка. Из города Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни.

Напомним, 5 августа произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе Красноярского края РФ. Местные власти объявили режим ЧС. В настоящее время проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

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Источник: korrespondent.net

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