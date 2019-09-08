Суд арестовал имущество экс-главе полиции Одесщины

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего начальника управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и бизнесмена Александра Чудакова, которых подозревают в завладении крупной партией сигарет. Об этом сообщает Слово и Дело в пятницу, 9 августа.

Так, прокуратура просила наложить арест на все имущество, которое принадлежит лично Головину, а именно половину квартиры общей площадью 93 кв. м и 1/4 квартиры общей площадью 69,5 кв. м. Судья ходатайство удовлетворил.

Также правоохранители ходатайствовали о наложении ареста на имущество бизнесмена Чудакова, в частности: жилой дом общей площадью 299.4 кв. м; прицеп; мотоцикл Harley-Davidson FXD; автомобиль Chevrolet Captiva с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания. Кроме того, детектив просил арестовать автомобиль Land Rover Range Rover Sport, который принадлежит третьему лицу, однако фактически, по данным следствия, находился в собственности Чудакова. Изучив ходатайство, судья удовлетворил его частичного, оставив без ареста автомобиль Land Rover Range Rover Sport.

Напомним, 25 июля в Одессе задержали бывшего начальника облуправления Нацполиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя Константина Гейко. Их обвиняют в растрате имущества и злоупотребление властью или служебным положением.

На следующий день суд избрал меру пресечения Дмитрию Головину в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

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Источник: korrespondent.net