Протесты в Гонконге, которые не утихают с начала июня, ужесточаются, несмотря на уступки властей. 9 августа демонстранты заняли гонконгский международный аэропорт, чтобы привлечь внимание общественности к их требованиям.

К основному требованию - отзыв из парламента закона об экстрадиции в Китай - протестующие добавили еще несколько, среди которых изменение схемы проведения выборов властей Гонконга. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Армия готовится к разгону

В Гонконге облаченные в черную одежду демонстранты сели на пол в зале прилетов международного аэропорта. Они планируют оставаться в аэропорту всю неделю.

Протестующие пришли с плакатами, на котором их антивправительственные лозунги написана на разных языка. Авиапассажирам они раздают брошюры, в которых рассказывается о причинах протестов и о требованиях к властям:

отзыв из парламента закона об экстрадиции в Китай,

создание независимой комиссии по разбору действий полиции во время прошедших митингов,

отмена характеристики митингов как "бунта",

амнистия всех задержанных (их, по данным полиции, уже 420 человек)

изменения схемы выборов парламента и главы Гонконга (прямые выборы),

отставка действующей главы Гонконга.

Cмотрите фотогалерею: Гонконг накаляется. Протестующие заняли аэропорт

Если бы закон приняли, то жителей Гонконга, подозреваемых в нарушениях, могли бы экстрадировать на материковую часть Китая, с более жестким уголовным кодексом и смертной казнью.

Борцы за демократию говорят, что законопроект ведет к ослаблению гражданских прав в Гонконге, включая свободу слова и власть закона.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю. Протестующие считают, что новый закон может быть использован против активистов, деятельность которых не устраивает Пекин.

Полиции рядом с активистами нет, они не препятствуют функционированию воздушной гавани Гонконга. Лидеры протестов обещают, что акция будет носить мирный характер, пока не появятся правоохранители.

Две недели назад протустующие уже занимали аэропорт. Тогда на акцию пришли несколько тысяч жителей, в том числе авиаработники. Протест прошел без происшествий.

По данным правительства, в 2018 году через международный аэропорт Гонконга прошло более 74 миллионов человек, которые связали город с 220 пунктами назначения.

США и Австралия выпустили туристические предупреждения в связи с десятками акций протеста, которые проходят в Гонконге, в том числе и в туристических районах. Но местные власти заверяют, что Гонконг "остается гостеприимным городом и безопасным местом".

Напомним, что 1 июля сотни демонстрантов ворвались в парламент и вывесили Британский колониальный флаг в его президиуме. На следующий день глава Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от вызвавшего протесты закона.

Она принесла извинения за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не будет возобновлять его обсуждение, поэтому он автоматически уйдет с повестки дня ровно через год.

Но протесты не утихли и стали крупнейшими в современной истории Китая. Митингующие пытаются парализовать движение в городе, чтобы заставить власти считаться с их требованиями.

Молодые люди в масках по несколько часов держат открытыми двери вагонов метро, не давая им отправиться со станций. Другие демонстранты перекрывали самодельными баррикадами ключевые транспортные артерии, мешая движению транспорта.

Дважды это чуть не привело к трагедии: разъяренные водители, пытаясь проехать, таранили заграждения под градом палочных ударов демонстрантов.

Cмотрите фотогалерею: Гонконг накаляется. Протестующие заняли аэропорт

Число протестующих назвать сложно. Они действуют несколькими группами по 30 тысяч человек в разных районах города. Полиция активно применяет слезоточивый газ и резиновые пули.

В понедельник Керри Лэм заявила, что Гонконг находится в шаге от развития очень опасной ситуации. Она считает, что протестующие хотят не отмены экстрадиции, а "уничтожение Гонконга".

"Эти действия подрывают национальный суверенитет и принцип "одна страна - две системы", грозят уничтожить стабильность и процветание города", - сказала глава Гонконга.

В сети, вероятно для устрашения, появилось видео, на котором китайская армия тренируется разгонять массовые акции протестов.

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Источник: korrespondent.net