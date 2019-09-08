В Слуге народа показали свой список комитетов Рады

Депутаты от партии Слуга народа предложили коллегам по парламенту от других партий уменьшить количество комитетов Рады с 27 до 22. Они представили свой список комитетов. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.
Депутаты, ознакомившись с предложением партии, должны будут направить ей свои предложения и замечания с тем, чтобы в дальнейшем принять единое решение.
Предложенный Слугой народа список комитетов выглядит так.
1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.
3. Комитет по вопросам экономического развития.
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
8. Комитет по вопросам правовой политики.
9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
13. Комитет по вопросам инфраструктуры.
14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
18. Комитет по вопросам свободы слова.
19. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.
20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
22. Комитет по вопросам социальной политики.
Кроме того партия предложила создать специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации.
Ранее сообщалось, что в Раде выбрали дату первого заседания. Верховная Рада девятого созыва начнет работу 29 августа.
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Источник: korrespondent.net
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