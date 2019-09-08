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09. 08. 2019

Мощный ураган парализовал Николаев

В Николаеве в пятницу, 9 августа, поднялся штормовой ветер и шел сильный дождь, сообщает местное издание Новости-N.

По информации СМИ, по городу из-за сильных порывов ветра начали падать деревья, а в некоторых дворах столбы, с крыш срывает шифер.

На трассе Николаев-Одесса ветер поднимал пыль с полей, из-за чего водителям приходилось останавливаться, а дорогу на Новую Одессу полностью затопило.

От жителей Николаева поступило 14 заявок с просьбой разблокировать проезды. А от жителей Николаевской области аналогичных заявок поступило шесть.  

Cмотрите фотогалерею: Мощный ураган парализовал Николаев

 
Накануне в Киеве ураган повалил 120 деревьев. Коммунальщики со вчерашнего дня работают в усиленном режиме, чтобы убрать деревья и ветки, которые мешают передвижению людей и транспорта.
 

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Источник: korrespondent.net

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