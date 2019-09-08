Зеленский назначил начальника департамента кибербезопасности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Соответствующий указ №590/2019 обнародован на сайте главы государства в пятницу, 9 августа.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Николай Кулешов, 1973 года рождения – полковник СБУ. В подразделениях спецслужбы работает с 1995 года. С 2014 года – первый заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

Ранее указанный департамент СБУ возглавлял полковник Александр Климчук, которого Зеленский уволил 26 июня.

Напомним, 1 августа Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления СБУ в Запорожской области.

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Источник: korrespondent.net