Силы Асада понесли потери при атаке боевиков

В Сирии правительственные силы Башара Асада понесли потери при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в районе зоны деэскалации в Идлибе. Погибли 10 военных, еще 21 получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Алексея Бакина в пятницу, 9 августа.

По его словам, утром боевики обстреляли окраины населенного пункта Абу-Дали, убив одного и ранив двух мирных жителей, после чего перешли в наступление на расположенные в этом районе позиции сирийской армии.

"Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций. В результате обстрелов и в ходе отражения атак террористов погибло 10 военнослужащих сирийских правительственных войск, 21 ранен", – сказал Бакин и добавил, что минометному обстрелу утром подверглись позиции военных в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар.

Генерал добавил, что в идлибской зоне деэскалации обстановка остается обостренной. По его словам, за минувшие сутки было зафиксировано 30 обстрелов в 22 населенных пунктах провинций Идлиб, Алеппо и Латакия.

Также сообщается, что сутками ранее в результате обстрелов в идлибской зоне деэскалации погибли двое сирийских военнослужащих, еще 13 получили ранения.

Кроме того, 8 августа террористы обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, в результате чего погибли два местных жителя, четыре человека получили ранения. Сама база не пострадала.

Накануне сообщалось, что США и Турция решили создать зону безопасности на севере Сирии в районе реки Ефрат. Для реализации этой цели страны создадут координационный центр, который будет базироваться в Турции.

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Источник: korrespondent.net