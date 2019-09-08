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09. 08. 2019

Жители Лондона и части Британии остались без света

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в пятницу, 9 августа, в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны. Об этом сообщает BBC.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Twitter оператора энергосетей UK Power Network.

В управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта.

Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено. По данным Reuters, сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.

Ранее сообщалось, что крупное отключение электроэнергии произошло в столице Индонезии Джакарте и близлежащих городах, последствия которого ощутили на себе десятки миллионов людей. Почти 10 миллионов человек проживают в Джакарте, а еще 20 миллионов проживают в окрестных городах. Отключение электроэнергии также произошли в соседних провинциях, где проживают десятки миллионов индонезийцев.

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Источник: korrespondent.net

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