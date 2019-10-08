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10. 08. 2019

Северная Корея запустила две ракеты − СМИ

Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом в субботу, 10 августа, сообщило агентство Yonhap.

По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР.

Других подробностей пока не приводится.

Как сообщил телеканал Fox News, США уверены, что КНДР провела запуски баллистических ракет малой дальности, однако "не знают точно, сколько именно ракет было запущено".

Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации и ведет консультации со своими японскими и южнокорейскими партнерами.

Напомним, 6 августа КНДР осуществила запуски новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей

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Источник: korrespondent.net

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