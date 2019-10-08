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10. 08. 2019

Посол США пригрозил Германии переносом военных баз

 
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием Берлина увеличить расходы на оборону и пригрозил переместить американские военные базы в Польшу. Об этом дипломат заявил в пятницу, 9 августа, сообщает Голос Америки.
 
Как пишет издание, комментарий Гренелла свидетельствует о недовольстве Вашингтона тем, что правительство Ангелы Меркель не повышает расходы на оборону до уровня 2% от ВВП страны, как того требует НАТО.
 
"Обидно думать, что американские налогоплательщики продолжают оплачивать размещение более 50 тысяч американских военных в Германии, однако немцы тратят свои (бюджетные) излишки на внутренние программы", − подчеркнул Гренелл в интервью агентству DPA.
 
Германия планирует увеличить свои расходы на оборону до 1,37% в следующем году, однако уже к 2023 году они сократятся до 1,24%.

Многие восточноевропейские страны, например Польша и Литва, после аннексии Крыма Россией увеличили свои оборонные расходы до 2% ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп. 

Сейчас на военных базах в Германии несут службу более 33 тысяч американских солдат и еще 17 тысяч гражданских сотрудников.

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Источник: korrespondent.net

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