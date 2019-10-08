В США арестовали мужчину, который хотел атаковать синагогу

Прокурор Николас Трутанич рассказал телеканалу, что Климо был арестован 8 августа после проведенного ФБР расследования по подозрению в терроризме и обнаружения в доме Климо технической литературы и предметов, которые могли быть использованы для изготовления бомбы.

В судебных документах говорится, что подозреваемый общался посредством зашифрованного интернет-чата с людьми, которые идентифицировали себя как сторонники идеи превосходства белой расы, они недавно сообщили ФБР, что Климо ищет места для нападения.

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