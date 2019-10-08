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10. 08. 2019

В США арестовали мужчину, который хотел атаковать синагогу

 
Жителя Лас-Вегаса Конора Климо арестовали и обвинили в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре, обслуживающем ЛГБТ-клиентов. Об этом 9 августа сообщил телеканал ABC News.
 
По данным властей, Климо работал охранником. В пятницу судья постановил, чтобы 23-летний мужчина оставался под арестом. Ему грозит до десяти лет заключения и штраф размере 250 тысяч долларов США.
 
Прокурор Николас Трутанич рассказал телеканалу, что Климо был арестован 8 августа после проведенного ФБР расследования по подозрению в терроризме и обнаружения в доме Климо технической литературы и предметов, которые могли быть использованы для изготовления бомбы.
 
В судебных документах говорится, что подозреваемый общался посредством зашифрованного интернет-чата с людьми, которые идентифицировали себя как сторонники идеи превосходства белой расы, они недавно сообщили ФБР, что Климо ищет места для нападения.
 
В США мужчина зарезал четверых и ранил двоих случайных прохожих
 
Напомним, в Чикаго прошла серия массовых убийств. За сутки в городе погибли по меньшей мере семь человек и получили ранения около 50. 
 
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Источник: korrespondent.net

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