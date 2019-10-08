В США арестовали мужчину, который хотел атаковать синагогу

Жителя Лас-Вегаса Конора Климо арестовали и обвинили в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре, обслуживающем ЛГБТ-клиентов. Об этом 9 августа сообщил телеканал ABC News.
По данным властей, Климо работал охранником. В пятницу судья постановил, чтобы 23-летний мужчина оставался под арестом. Ему грозит до десяти лет заключения и штраф размере 250 тысяч долларов США.
Прокурор Николас Трутанич рассказал телеканалу, что Климо был арестован 8 августа после проведенного ФБР расследования по подозрению в терроризме и обнаружения в доме Климо технической литературы и предметов, которые могли быть использованы для изготовления бомбы.
В судебных документах говорится, что подозреваемый общался посредством зашифрованного интернет-чата с людьми, которые идентифицировали себя как сторонники идеи превосходства белой расы, они недавно сообщили ФБР, что Климо ищет места для нападения.
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Источник: korrespondent.net