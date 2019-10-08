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10. 08. 2019

Киев должен продолжать переговоры, чтобы закончить войну − Тейлор

 
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию Голос Америки 9 августа.
 
На вопрос, должна ли Украина приостановить переговоры в минском формате после гибели четырех военных на Донбассе, он отметил, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Украина, и Минская группа, и США.
 
А переговоры, по его словам, это единственный способ достичь желаемого.
 
"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет ", − указал при этом Тейлор.
 
Дипломат также добавил, что США должны "продолжать давить, вести переговоры для того, сохранять давление на русских, чтобы они закончили войну".

Чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі? Точка зору керівника дипломатичного представництва США в Україні Вільяма Тейлора pic.twitter.com/1RT1TNgJew

— Голоc Амepики (@chastime) August 9, 2019

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном из-за гибели военных на Донбассе и инициировал срочную встречу в нормандском формате.

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Источник: korrespondent.net

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