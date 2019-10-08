Итоги 09.08: Первое заседание Рады и дефляция

Украина выбыла из десятки торговых партнеров России

Украина покинула первую десятку крупнейших торговых партнеров России.

Согласно обнародованным данным, по сравнению с первым полугодием 2014 года торговый оборот России с Украиной упал почти втрое – с 18,5 миллиарда долларов до 6,9 миллиарда долларов.

В Украине фиксируют дефляцию два месяца подряд

В Госстате сообщили, что второй месяц лета в Украине отметился снижением потребительских цен. По сравнению с 0,5% дефляции в июне, в июле зафиксирована дефляция 0,6%.

С начала года, по данным ведомства, цены в Украине выросли на 3%.

Нафтогаз подал в суд из-за решения Кабмина по ценам на газ

Нафтогаз подал иск в Окружной админсуд Киева, которым обжалует постановление Кабмина об изменении расчетов цены на газ для населения.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Глава Мининфраструктуры заявил, что на ремонт всех дорог нужно десять лет

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение десяти лет и это будет стоить триллион гривен.

Выбрана дата первого заседания Верховной Рады

В Верховной Раде состоялось заседание подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов. Они определили дату первого заседания новоизбранного парламента и порядок размещения фракций в зале.

Так, Верховная Рада девятого созыва начнет работу 29 августа. На торжественном заседании парламентарии примут присягу.

Также партия Слуга народа представила для ознакомления сокращенный список из 22 комитетов Рады (ранее было 27 комитетов).

Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета.

Глава государтсва включил в него председателя правления и исполнительного директора японской компании Rakuten Inc. Хироши Mикитани и старшего вице-президента, финансового директора американской компании General Electric, Джейми Миллера.

Украина и США запустили ядерный проект

Украина и США запустили совместный проект по исследованиям в области ядерной науки и инженерии.

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Источник: korrespondent.net