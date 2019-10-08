Правоохранители задержали группу людей, которые устроили стрельбу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом и серьезно ранили мужчину. Об этом сообщил глава управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 9 августа.

Отмечается, что инцидент произошел около 18:00. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные открыли стрельбу по мужчине. Через час злоумышленников задержали в Обуховском районе. Ими оказались уроженцы Харьковской области.

По информации Небытова, один из задержанных мог в прошлом иметь отношение к МВД.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. У него семь огнестрельных ранений. Медики борются за его жизнь.

Следствие по данному факту продолжается.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений

Накануне в Одессе между местными жителями произошел конфликт со стрельбой из-за кошки, севшей на капот иномарки. Один мужчина получил ранение.

Также сообщалось, что в Харькове полицейский избил пенсионера за просьбу уступить место в трамвае.

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Источник: korrespondent.net