В Украине с начала года утонули более 850 человек

В Украине стремительно растет число жертв на водоемах страны. С начала года погибли более 850 человек, сообщает ГСЧС в субботу, 10 августа.

"Более 30 украинцев погибли на водоемах страны менее чем за две недели августа. Эти показатели лишь на протяжении грядущих выходных могут значительно вырасти, ведь теплая погода способствует тому, что большинство времени граждане стремятся отдохнуть именно возле водоемов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

В ГСЧС призывают не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи. Также спасатели отмечают, что температура воды должна быть не ниже +17 градусов и оптимальным временем пребывания в воде является 20 минут.

Накануне в Одесской области водолазы обнаружили тело мальчика, унесенного во время купания в открытое море вечером в среду. Подросток с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. Их накрыло волной и унесло в Черное море.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму утонули две лучшие кикбоксерши мира – Фатима Жагупова и Элинп Гисмеева.

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Источник: korrespondent.net