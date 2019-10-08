В Азербайджане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на северо-западе Азербайджана. Об этом сообщает Геологическая служба США в субботу, 10 августа.

Указано, что эпицентр землетрясение находился в четырех километрах от города Загатала. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее на этой неделе в Турции зафиксировали 56 подземных толчков магнитудой от 1,1 до 6 в районе города Измир и провинции Денизли. Пострадали 30 человек.

Также сообщалось о землетрясении вблизи Тайваня магнитудой 6,4 балла. Толчки ощущались даже в столице – в Тайбэе здания качались около 10 секунд.

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Источник: korrespondent.net