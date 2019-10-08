В Танзании при взрыве бензовоза сгорели 60 человек

На востоке Танзании по меньшей мере 60 человек погибли при взрыве бензовоза в городе Морогоро. Об этом сообщает The Citizen со ссылкой на местную полицию.

Бензовоз перевернулся и из него начало вытекать топливо. Люди собрались возле автомобиля, чтобы собрать топливо. Среди погибших местные жители, а также группа мотоциклистов.

По словам очевидцев, взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету. В итоге десятки людей сгорели заживо.

В настоящее время пожарные службы и подразделения Вооруженных сил Танзании проводят операцию по ликвидации последствий ЧП.

Морогоро расположен в 200 км к западу от административного центра Танзании города Дар-эс-Салам и входит в десятку крупнейших городов страны.

Напомним, в июле похожий инцидент произошел в Нигерии. Тогда люди также собирали топливо из перевернувшегося бензовоза и при взрыве погибли не менее 50 человек, еще 70 получили ожоги.

Ранее в Винницкой области произошла масштабная авария с участием бензовоза. В результате ДТП погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net