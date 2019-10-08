В Иране из-за песчаной бури пострадали сотни людей

Около 465 человек обратились за помощью в медицинские учреждения Ирана из-за осложнений, вызванных песчаной бурей в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти в субботу, 10 августа.

Как заявил директор управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций провинции Абролрахман Шахнавази, буря в регионе началась несколько дней назад. По его словам, в городе Заболь скорость ветра достигала 112 километров в час, видимость в городском аэропорту составляла 600 метров.

По данным властей провинции, 127 человека из 465 были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. Иранцы жаловались на проблемы с глазами, дыханием и осложнения, связанные с работой сердца.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за песчаной бури погибли как минимум 19 человек и еще 48 пострадали от стихии.

Также стало известно, что пылевая буря накрыла город в американском штате Техас.

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Источник: korrespondent.net