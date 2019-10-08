Украина закрыла въезд для 12,5 тысяч иностранцев

Украинские пограничники с начала 2019 года отказали во въезде на территорию страны чуть более 12,5 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила Госпогранслужба в субботу, 10 августа.

"Только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев. Тогда как количество отказов в пересечении границы составляет чуть более 12,5 тыс. граждан, что составляет примерно 0,75%", – цитируются слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко на сайте ведомства.

По его словам, решение об отказе в пропуске граждан принимается при пересечении границы. При этом пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, в том числе учитывают страны риска.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, что въезд на территорию Украины запрещен для 37,5 тысяч человек, из которых 9 тысяч – граждане России.

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Источник: korrespondent.net