В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку в пятницу вечером. Об этом сообщает Die Welt в субботу, 10 августа.

Около 20:30 игроки местной команды тренировались на футбольном поле в Розенфельд-Хайлигенциммерне, что в Вюртемберге, когда рядом с ними внезапно ударила молния.

Травмы получили 15 игроков в возрасте от 19 до 48 лет. Один человек ненадолго потерял сознание.

На спортивную площадку прибыла команда медиков. Футболистов в качестве меры предосторожности госпитализировали в больницы городов Балинген, Альбштадт, Ротвайль и Оберндорф.

Ранее молния ударила 45-летнюю гражданку Норвегии во время горного забега в Италии. Инцидент произошел на высоте 2100 метров. Женщина скончалась в больнице.

Также сообщалось, что в Индии от ударов молний за сутки погибли более 30 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net