Патрули Нацгвардии: в МВД рассказали о результатах

Самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии, которые появились на улицах украинских городов 1 августа, за первую неделю работы обнаружили и задержали 32 человека по подозрению в совершении уголовных преступлений. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Еще 19 человек были задержаны совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины во время участия в профилактических мероприятиях, в районе проведения операции Объединенных сил и местах летнего оздоровительного сезона", – сказано в сообщении.

По данным МВД, большая часть таких правонарушений квалифицирована по ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.

Среди задержанных – трое граждан, которых подозревают в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

"По подозрению в совершении административных правонарушений в течение недели гвардейцы задержали 474 человека, 289 человек – самостоятельно, 185 – совместно с сотрудниками Нацполиции Украины", – добавили в МВД.

Как сообщалось, патрулировать украинские города с 1 августа будут пешие подразделения личного состава Национальной гвардии.

В полиции объяснили, как будут нести службу патрули Нацгвардии

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Источник: korrespondent.net