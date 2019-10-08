В Турции землетрясение повредило тысячу домов

Землетрясение магнитудой 6,5 в Турции повредило около 1000 домов. Об этом сообщил в министерстве по вопросам окружающей среды страны, сообщает АВС.

Он проинформировал, что 108 зданий повреждены сильно, 868 имеют небольшие повреждения.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 30 человек пострадали после двух сильных землетрясений на западе Турции.

Также сообщается, что за четыре часа турецкие сейсмологи зафиксировали 56 подземных толчков магнитудой от 1,1 до 6 в районе города Измир и провинции Денизли. Первые подземные толчки и афтершоки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.

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Источник: korrespondent.net