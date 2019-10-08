Сводное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию в город Хоенфельс на многонациональные учения Combined Resolve-12. Об этом 93 ОМБр Холодный Яр сообщает в Facebook.
Представители ВСУ примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.
В состав сил BLUFOR войдет и механизированная рота 93 ОМБр на БМП под руководством капитана Александра Борща.
Вмногонациональных учениях Combined Resolve-12 будут участвовать военнослужащие из 21-й страны. Сейчас идет подготовительный этап. Хозяева организуют логистику, участники учений готовят технику.
Cмотрите фотогалерею: Бойцы ООС прибыли в Германию на учения
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Источник: korrespondent.net
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