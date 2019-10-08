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10. 08. 2019

Росатом объяснил взрыв на полигоне под Архангельском

Причиной взрыва на военном полигоне в Архангельской области РФ 8 августа в корпорации Росатом назвали "стечение обстоятельств". Об этом сообщает Интерфакс.

В Росатоме заявили, что к трагедии привело "стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий".

Там уточнили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Напоминим, в четверг российское военное ведомство сообщило, что в результате ЧП на полигоне в Архангельской области погибли два человека и шестеро получили ранения. Как утверждалось, среди них были представители Минобороны РФ и предприятия-разработчика.

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Источник: korrespondent.net

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