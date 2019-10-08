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10. 08. 2019

В Ровно арестовали серийного насильника

В Ровно суд постановил взять под стражу серийного насильника, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога 30-летнему мужчине, который подозревается в совершении серии изнасилований.

"На основании собранной доказательной базы, в частности по результатам многочисленных следственных действий и необходимых экспертиз, мужчине сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований - по ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Установлено, что преступные действия подозреваемый совершал в районе Гидропарка, в центре Ровно. Сообщение об изнасилованиях начали поступать в полицию с 2013 года. 

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине старик всю ночь насиловал приемную внучку. Мужчина также фотографировал обнаженную 13-летнюю девочку на мобильный телефон. Полиция задержала насильника.

Напомним, Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. Закон о кастрации педофилов подписал спикер парламента Андрей Парубий.

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Источник: korrespondent.net

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