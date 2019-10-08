В Норвегии в мечети произошла стрельба

По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в мечети в Осло, сообщают в субботу западные СМИ.

"Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан", - говорится в Twitter местной полиции.

Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу. Другие подробности о нем и его мотив пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что во Франции возле мечети произошла стрельба. В результате нападения два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь.

Напомним, в результате стрельбы на выпускном в Филадельфии один человек погибший, семь раненых. Четыре несовершеннолетних получили огнестрельные ранения, которые не представляют угрозы для жизни.

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Источник: korrespondent.net