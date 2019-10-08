Выполнял боевое задание: в зоне ООС погиб военный

Сепаратисты на Донбассе с начала суток в субботу, 11 августа, четыре раза нарушили режим прекращения огня, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что в течение суток противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты совершили два обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Пищевика и Гнутово из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела в районе Светлодарска и Луганского из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 8 августа на сепаратисты на Донбассе девять раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военнослужащие не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net