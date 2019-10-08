ДТП на Сумщине: три человека погибли, еще двое травмированы

В Сумской области в дорожно-транспортном происшествии трое человек погибли, еще двое были травмированы, сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

Сообщение о ДТП поступило в полицию от бригады "скорой" 9 августа в 18.52. На место аварии выезжала следственно-оперативная группа, руководство ГУ НП.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Mercedes Vito, за рулем которого был житель г. Ромны Сумской области, 1983-го года рождения. Он и его пассажир с многочисленными травмами были доставлены в больницу. Три человека, которые были в другом автомобиле ZAZ Lanos, погибли. Это водитель 1971 г. р., мужчина 1940 г. р. и женщина 1946 г.р. Все жертвы – жители города Ахтырка Сумской области.

фото: пресс-служба Нацполиции Сумской области

Тем временем в Facebook родственница погибших Людмила Колисниченко-Фесенко сообщила, что в ДТП погибли члены одной семьи.

"Друзья, вчера вечером по дороге из Сум произошла ужасная авария, которая унесла жизни трех моих родственников, дяди, бабушки и дедушки. Если кто-то стал свидетелем, очень прошу, напишите мне, важна любая информация", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Великобагачанском районе Полтавской области между селами Белоцерковское и Коноплянка столкнулись автобус и микроавтобус. Погибли два человека, еще один госпитализирован.

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Источник: korrespondent.net