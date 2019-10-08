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10. 08. 2019

Трамп не планирует занижать курс доллара

Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара. Об этом заявил в пятницу, 9 августа, президент США Дональд Трамп журналистам в Нью-Йорке, передает Интерфакс-Украина.

В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".

Отметим, на этой неделе ЦБ Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за 1 доллар. Это минимальное значение курса с 2008 года.

Валютная война США и Китая. Чем обернется для мира

Ранее сообщалось, что МВФ опасается подрыва мировой системы торговли. Фонд призвал США и Китай как можно скорее заключить торговую сделку, чтобы уменьшить риски для мировой торговой системы.

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Источник: korrespondent.net

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