В деле Межигорья объявлено подозрение восьми лицам

В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам. Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире Украинского радио.

Он объяснил, что третьему президенту Украины Виктору Ющенко сообщили о подозрении, "потому что только ему по закону подчинялось Государственное управление делами, и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции".

По его словам, пока сообщено о подозрении восьми лицам. Кроме того, "есть те, по которым вступили приговоры в законную силу, начиная от чиновников, в частности, от двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов".

Напомним, что ранее ГПУ объявила Ющенко подозрение по делу о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности. В ГПУ сообщили, что подозревает Ющенко в растрате имущества на 540 миллионов гривен.

Сам Ющенко заявил в 2016 году, что участок достался Януковичу, поскольку он "не мог повлиять на это".

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Источник: korrespondent.net