В трех штатах Индии в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, погибли более 100 человек. Об этом в субботу, 10 августа, сообщило агентство Xinhua.

Ранее стало известно о 17 жертвах муссона в южном индийском штате Керала и 16 погибших от непогоды в западном штате Махараштра.

По информации агентства, число погибших в Керале возросло до 51 человека, более 100 тысяч жителей были эвакуированы.

В штатах Махараштра и Карнатака погибли 29 и 24 человек соответственно.

Cмотрите фотогалерею: Жертвами наводнений в Индии стали более 100 человек

Напомним, в конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, которые привели к затоплению целого ряда населенных пунктов.

По оценкам специалистов, нынешний муссон стал одним из самых разрушительных для страны за последние десять лет.

В Индии молнией убило восемь детей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net