В Ливии из-за взрыва погибли три сотрудника ООН

В результате взрыва в ливийском городе Бенгази погибли три сотрудника ООН и около десяти человек были ранены. Об этом в субботу, 10 августа, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что сдетонировало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. На месте происшествия была видна как минимум одна сгоревшая машина ООН.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины.

"Генеральный секретарь призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие во время Курбан-байрама и вернуться за стол переговоров, чтобы добиться мирного будущего, которое заслуживает народ Ливии", − отметил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Также помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта сообщила на заседании Совбеза ООН, что организация не будет эвакуировать миссию в Ливии после гибели сотрудников во время теракта в Бенгази.

В этот же день Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении огня с 10 по 12 авугста в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Правительство национального согласия (соперники Хафтара) объявили о принятии перемирия в Ливии, предложенного миссией ООН, чуть ранее в субботу.

Напомним, в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

Командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля к объявил о начале операции в Триполи. Лояльные ПНС вооруженные формирования объявили о начале ответной операции.

В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более тысячи человек и около 5,5 тысячи получили ранения.

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Источник: korrespondent.net