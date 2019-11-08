Лента RSS
Подписаться на ленту
11 августа 2019, воскресенье, 03:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
11. 08. 2019

В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец − СМИ

 
Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден. Об этом 9 августа сообщил телеканал Al Jazeera.
 
Отмечается, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.
 
Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
 
Как указал телеканал, участники боевых действий в Адене являются номинальными союзниками возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая сражается с хуситами на севере и западе Йемена с марта 2015 года, но у них есть собственные планы на будущее страны. 
 
Официальный представитель ЮПС Низар аль-Хайсам сообщил телеканалу Al Hadath, что южане "не выступают против законности и привержены диалогу со всеми политическими фракциями, кроме исламистов из партии "Аль-Ислах", которые, по его словам, "отрицательно воздействуют" на президента республики Абд Раббо Мансура Хади.

"Мы не собираемся начинать сейчас битву за отделение Адена и Южного Йемена от остальной части страны", − подчеркнул аль-Хайсам.

При этом он пообещал, что отряды ЮПС останутся в составе правительственных сил, которые ведут войну с мятежниками-хуситами.

Напомним, с 2014 года в Йемене идет гражданская война.
 
Одна из воюющих сторон − хуситы из шиитского движения Ансар Аллах, другая − войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. 
 
ЮПС выступает за независимость и не поддерживает ни одну из сторон.

Часть территорий на северо-западе Йемена, в том числе и столица страны Сана, находится под контролем хуситов. Восточные и юго-восточные части Йемена контролируют правительственные силы, поддерживаемые саудовской коалицией.
 
Портовый город Аден − второй по величине в стране − сейчас оказался под контролем южных сепаратистов.
 
Ранее сообщалось, что правительство Украины выделило десять миллионов гривен для гуманитарной помощи Йемену. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.