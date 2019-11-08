Немецкий депутат ответил на угрозы посла США

Председатель фракции Левой партии в немецком бундестаге Дитмар Барч отреагировал на слова посла США в Германии Ричарда Гренелла, который пригрозил перенести американские военные базы в Польшу из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы до 2% ВВП. Об этом 9 августа сообщило издание Hannoversche Allgemeine.

"Если американцы выведут своих солдат, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие. И, конечно, домой, а не в Польшу, потому что это станет еще одной драматической эскалацией в отношениях с Россией, которая не отвечает европейским и немецким интересам", − заявил Барч.

В настоящее время в Германии размещены около 35 000 американских солдат. Кроме того, на войска США работают 17 000 американских и 12 000 немецких гражданских лиц.

Ранее Гренелл в интервью немецкому агентству DPA возмутился нежеланием Берлина увеличить расходы на оборону и пригрозил переместить американские военные базы в Польшу.

Напомним, президент США Дональд Трамп грозил выйти из НАТО, если европейские правительства, особенно Берлин, не увеличат расходы на оборону.

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Источник: korrespondent.net