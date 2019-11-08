Туристический поезд Мокэница сошел с рельсов в горах Марамуреша. Об этом 10 августа сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.
Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.
По данным ведомства, в результате инцидента 12 человек получили легкие ранения. Их доставили в больницу города Вишеу-де-Сус.
Всего в поезде находились 340 пассажиров.
Cмотрите фотогалерею: В Румынии сошел с рельсов туристический поезд
В Канаде эвакуируют деревню из-за ЧП с поездом
Ранее сообщалось, что в американском штате Невада сошел с рельсов железнодорожный состав с опасными материалами и оружием.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby