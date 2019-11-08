Лента RSS
Подписаться на ленту
11 августа 2019, воскресенье, 04:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
11. 08. 2019

В Румынии сошел с рельсов туристический поезд

Туристический поезд Мокэница сошел с рельсов в горах Марамуреша. Об этом 10 августа сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

По данным ведомства, в результате инцидента 12 человек получили легкие ранения. Их доставили в больницу города Вишеу-де-Сус.

Всего в поезде находились 340 пассажиров.

Cмотрите фотогалерею: В Румынии сошел с рельсов туристический поезд

В Канаде эвакуируют деревню из-за ЧП с поездом

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада сошел с рельсов железнодорожный состав с опасными материалами и оружием.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.