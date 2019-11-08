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11. 08. 2019

Трамп снова усомнился в адекватности Байдена

 
Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в умственных способностях претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом он написал в Тwitter 10 августа.
 
"Джо Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду…" Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?" − отметил американский лидер.
 
Напомним, Трамп не впервые сомневается в адекватности Байдена.
 
Так, в апреле он прокомментировал решение бывшего вице-президента баллотироваться в президенты, назвав его "сонным Джо".
 
А 8 августа, когда Байден заявил, что "неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети", Трамп констатировал, что у политика "не все дома".
 
Трамп опубликовал шуточное видео про Байдена

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Источник: korrespondent.net

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