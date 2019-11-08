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11. 08. 2019

В Бразилии застрелили пять человек в ночном клубе − СМИ

 
В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло нападение на ночной клуб. В результате стрельбы пять человек погибли и четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал.
 
Отмечается, что около 01.00 в субботу, 10 августа, группа вооруженных людей в масках приехала в расположенное в 60 км от райцентра заведение.
 
Злоумышленники потребовали выключить музыку, после чего расстреляли одну из находившихся там женщин, а затем продолжили стрелять по другим посетителям.
 
Пострадавшие в тяжелом состоянии направлены в больницы города Порту-Алегри.
 
Полиция полагает, что речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами, но не исключает и другие версии.
 
Свидетели произошедшего отказались давать показания.
 
Высокий уровень преступности в Бразилии является одной из наиболее острых проблем в стране.
 
Ранее в ночном клубе канадского города Торонто произошла стрельба, в результате которой ранения получили не менее семи человек. 
 
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Источник: korrespondent.net

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