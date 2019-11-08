В Копенгагене произошел новый взрыв

В Копенгагене утром 10 августа прогремел второй за последние четыре дня взрыв. Инцидент произошел рядом с полицейским участком в районе Нерребро.

Отмечается, что в результате происшествия повреждены окна и вход в здание, в котором на момент взрыва никто не находился. Люди не пострадали.

В полиции уверены, что это было умышленное деяние, так как спустя короткое время после взрыва был замечен мужчина, убегавший от полицейского участка. Ведется его розыск.

Напомним, первый взрыв в датской столице прогремел 6 августа. В результате был серьезно поврежден фасад здания налогового ведомства и получил легкие ранения один человек.

По данным правоохранителей, пока еще рано говорить о возможных связях двух взрывов.

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Источник: korrespondent.net