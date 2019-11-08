Итоги 10.08: Пятый пуск в КНДР и угрозы посла США

Посол США пригрозил Германии переносом военных баз из-за низких трат на оборону

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием Берлина увеличить расходы на оборону и пригрозил переместить американские военные базы в Польшу.

По его словам, американские налогоплательщики продолжают оплачивать размещение более 50 тысяч американских военных в Германии, при том, что немцы тратят свои бюджетные излишки на внутренние программы.

Северная Корея запустила две новые ракеты

Военные Южной Кореи 10 августа зафиксировали запуски двух ракет неустановленного типа в КНДР.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что в субботу были проведены испытания нового вида вооружений под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

В деле Межигорья объявлены восемь подозрений

В Генпрокуратуре сообщили, что в рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам. В их числе бывший президент Виктор Ющенко.

Пакистан приостановил торговлю с Индией

Власти Пакистана приостановили торговые связи с Индией в связи с ситуацией вокруг Кашмира. Кроме того, пакистанская сторона сообщила о решении приостановить единственный автобусный маршрут с Индией − Лахор-Дели.

Офис президента опубликовал план мероприятий ко Дню независимости

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости страны.

Отмечается, что в этом году празднование пройдет в новом формате, в частности, главный акцент торжеств будет сделан на детях.

Украинские военные прибыли на учения в Германию

Сводное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в немецкий город Хоенфельс на многонациональные учения Combined Resolve-12.

Украинский курсант стал лучшим зарубежным выпускником британской военной академии

Украинский курсант Артем Бараненко получил награду как лучший зарубежный выпускник Королевской академии сухопутных войск Великобритании.

Отмечается, что кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного − один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсте.

Украина и Турция создали совместное предприятие по производству оружия

Госкомпания Укрспецэкспорт, входящая в состав Укроборонпрома, и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

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Источник: korrespondent.net