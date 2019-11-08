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11. 08. 2019

В Бразилии горит завод по производству биотоплива

Взрыв резервуара с этанолом объемом 30 тысяч тонн произошел на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия. Об этом сообщает телеканал Globo в воскресенье, 11 агвуста

Отмечается, что за взрывом последовало возгорание, который пожарные пытаются локализовать, чтобы не допустить распространения пожара на другие резервуары.

Ожидается, что возгорание потухнет через несколько дней самостоятельно, его тушение сейчас невозможно из-за отсутствия специальной пены.

На предприятии сообщили, что никто не пострадал.

Ранее в Бразилии обнаружили фабрику, производившую поддельные Ferrari.

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Источник: korrespondent.net

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